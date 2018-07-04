Омбудсмены Украины и Литвы обсудили привлечение европейских институтов омбудсменов к освобождению украинских политзаключенных в РФ

Вопрос разработки механизма привлечения европейских институтов омбудсменов к освобождению украинских политзаключенных в РФ обсудила в Вильнюсе уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в ходе встречи с омбудсменом Сейма Литовской Республики Раймондасом Шукисом и руководителем офиса литовского омбудсмена Аугустинасом Нормантасом.

Как сообщает в среду днем пресс-служба украинского омбудсмена, Л. Денисова во время встречи рассказала о своей поездке в Россию и отметила, что гарантии, предоставленные ей президентом РФ Владимиром Путиным о посещении украинских политзаключенных не были выполнены российской стороной. "Со своей стороны, Украина делала все возможное, чтобы наладить коммуникацию с Россией в вопросе политических заключенных. Однако, ни обещанной взаимности, ни синхронности, ни зеркальности российской стороной обеспечено не было", - рассказала она.

Омбудсмен сообщила, что недавно она обратилась к послам ЕС с просьбой на саммите Украина - ЕС принять резолюцию относительно украинских политзаключенных. Кроме того, Л.Денисова обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с предложением о возможности осуществления совместного визита к удерживаемому в колонии строгого режима украинскому политзаключенному, кинорежиссеру Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным. Уполномоченный отметила, что скоро планируется встреча с Д.Миятович для детального обсуждения этого вопроса.

"Со своей стороны, Р.Шукис и А.Нормантас поддержали Л.Денисову и отметили, что готовы сотрудничать в разработке механизма и дальнейших шагов по привлечению европейских институтов омбудсменов к освобождению украинских политзаключенных", - говорится в сообщении.