Экс-нардеп Ш., арестованный в нескольких делах, уведомлен в заказе убийства полковника МВД Ерохина в 2006

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что бывший народный депутат Украины Ш., находящийся в настоящее время под следствием и арестом в других уголовных производствах, уведомлен в совершении еще ряда тяжких преступлений, в том числе в заказе убийства полковника МВД Романа Ерохина.

"Следствие установило, что мотивом заказа этого убийства (убийства полковника Р.Ерохина в 2006 году - ИФ) стала месть за профессиональную деятельность, желание препятствовать дальнейшему документированию преступных действий... Сегодня ... уведомлен о подозрении гражданин Ш. ... в организации вооруженной банды… организации и похищении человека... организации убийства полковника Ерохина", - рассказал А.Матиос на брифинге в среду в Киеве.

При этом главный военный прокурор не уточнил, о ком именно идёт речь. "Я сказал ровно то, что сказал", - добавил А.Матиос, отвечая на вопрос о том, идёт ли речь об Александре Шепелеве.

Он напомнил, что полковник милиции Р.Ерохин был убит в 2006 году, исполнители убийства были осуждены, а организатор и заказчик на то время установлены не были. С марта текущего года, по словам А.Матиоса, Главная военная прокуратура расследует это производство.

Прокурор рассказал, что на то время народный депутат Украины решил отомстить Р.Ерохину за расследование схем легализации конвертации средств. По его словам, депутат нашел пять человек - нынешних и бывших сотрудников правоохранительных органов, которые за материальное вознаграждение согласились убить Р.Ерохина.

"Заказчик дал исполнителям огнестрельное оружие... Участники преступления не знали всей группы, только несколько знали заказчика... Это позволило депутату избежать ответственности", - отметил А.Матиос.

Кроме того, как рассказал главный военный прокурор, гр. Ш. планировал совершение ещё ряда умышленных убийств из меркантильных соображений, в том числе заказал той же группе исполнителей одного из своих конкурентов в банковской системе, но в силу обстоятельств преступление совершено не было.

"Сегодня в 9.30 Главная военная прокуратура уведомила о подозрении гражданина Ш. в совершении преступлений, предусмотренных статьей 257 УК (организация вооруженной банды), ст. 146 (организация похищения человека), ... ч. 3 ст. 27 п. 6, 11, 12, 13 ст. 115 УК - организация убийства полковника Ерохина", - рассказал он.

За совершение таких преступлений, как отметил А.Матиос, предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. В настоящее время готовится ходатайство о применении меры пресечения в виде ареста без альтернативы залога.

При этом прокурор уточнил, что "указанное лицо не задерживалось, так как уже находится под следствием и является подозреваемым и обвиняемым в ряде других уголовных производств, по которым в отношении него уже применена мера пресечения в виде ареста".

Как сообщалось, бывший народный депутат Украины (V и VI созывов) А.Шепелев был задержан в марте 2015 года российскими правоохранителями после того, как летом 2014 года он сбежал из больницы скорой помощи в Киеве вместе с охранником. Экс-нардеп был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины.

Разыскиваемый экс-депутат обвиняется в Украине в хищении средств Родовид Банка и заказе нескольких убийств, в частности, банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Р.Ерохина в 2006-м, а также в покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году.

21 марта 2015 года российский суд вынес постановление об экстрадиции А.Шепелева, но экс-нардеп все это время оставался в РФ. Российская сторона отказала Украине в выдаче А.Шепелева.

В августе 2016 года главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что в отношении А.Шепелева зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

8 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали А.Шепелева, при нем было обнаружено "удостоверение", выданное т.н. "министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.

9 февраля экс-нардеп был доставлен в Печерский райсуд Киева.

10 февраля Печерский районный суд избрал А.Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Впоследствии суд неоднократно продлевал ему арест. В последний раз мера пресечения в виде содержания под стражей ему продлевалась на 2 месяца 13 июня. Таким образом, экс-нардеп будет находиться под стражей минимум до августа 2018 года.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявляет о наличии документов, подтверждающих, что А.Шепелев являлся агентом ФСБ РФ.

А.Шепелев в предыдущих созывах Верховной Рады был членом фракции "Блок Юлии Тимошенко" (2007-2010) и членом фракции Партии регионов (2010).