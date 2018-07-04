Правительство выделит 105,98 млн грн на строительство КПВВ на админгранице с Крымом

Кабинет министров принял решение выделить 105,98 млн грн на строительство временных контрольных пунктов для въезда/выезда на временно оккупированную территорию Крыма для автомобильного сообщения "Каланчак" и "Чонгар" на границе Херсонской области.

Согласно принятому в среду постановлению Кабмина, строительные работы планируется начать и завершить в 2018 году, средства будут выделены из резервного фонда бюджета.

"Целью проекта является улучшение условий пребывания граждан на КПВВ во время пересечения административной границы, улучшения качества и ускорения их обслуживания со стороны сотрудников ГФС и Госпогранслужбы", - указано в пояснительной записке к документу.

Согласно документу, в настоящее время на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" созданы минимальные удобства, которые, в основном, обеспечивают нужды уполномоченных служебных лиц ГФС и Госпогранслужбы. В то же время, для гражданского населения не было создано надлежащих удобств, действующей инфраструктуры недостаточно для их качественного обслуживания.

Получателем средств из бюджета является ГП "Украинское государственное предприятие обслуживания иностранных и отечественных автотранспортных средств "Укринтеравтосервис", указано в документе.