Премьер угрожает задействовать Вооруженные силы для борьбы с контрабандой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вновь заявил о непримиримой борьбе с контрабандой и готовности задействовать в ней все возможные ресурсы, в том числе обратиться за помощью к Вооруженным силам страны.

"Недолог тот день, когда я обращусь к Вооруженным силам Украины провести где-то рядом учения. Не могу этого терпеть", – заявил премьер на заседании правительства, комментируя информацию министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что с усилением в конце июня борьбы с контрабандой суда с 4 тыс. контейнеров стоят в нейтральных водах.

"Им говорят - завтра, послезавтра, договоримся (о растаможке по старым правилам – ИФ)… – Не договоримся, растамаживайте!" – описал ситуацию В.Гройсман.

Он обратился с вопросом к министру обороны Степану Полтораку, поддерживают ли ВСУ такую политику. "Может, их нужно из нейтральных вод Военно-морскими силами подогнать ближе к берегу?" – сказал в ответ министр, после чего премьер и заявил о возможных учениях.

По данным главы правительства, после введения с 21 июня новых мер на таможне, предусматривающих круглосуточное присутствие там представителей полиции, на Одесской таможне платежи в бюджет с одного контейнера выросли примерно вдвое – с 0,5 млн грн до 1 млн грн.

"Сейчас во многих кабинетах истерика, потока нет. Думаю, они будут готовы ко многим кардинальным вещам, чтобы все это возобновить", – отметил В.Гройсман, но пообещал продолжить борьбу.