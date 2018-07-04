Метро Киева не будет менять график работы с 4 по 7 июля, ограничит вход на ст. "Выставочный центр" из-за Atlas Weekend

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщает, что в период с 4 по 7 июля не планирует менять обычный график работы и намеревается вводить ограничение на вход пассажиров на платформу станции "Выставочный центр", близ которой проходит фестиваль Atlas Weekend.

"Метрополитен с 4 по 7 июля работает в обычном графике. Во избежание давки и накопления пассажиропотока на платформе станция "Выставочный центр" будет ограничиваться на вход для безопасности перевозки людей", - сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена" в странице в соцсети Фейсбук в среду днем.

При этом в столичном метро напомнили, что наземный транспорт будет работать на час дольше.

Фестиваль Atlas Weekend проходит в концерт-холле ВДНХ с 3 по 8 июля.