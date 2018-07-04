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12:39 04.07.2018

Рада намерена усилить уголовную ответственность за совершение ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения

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Рада намерена усилить уголовную ответственность за совершение ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения

Верховная Рада намерена ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет за совершение ДТП с нанесением тяжких телесных повреждений или погибшими, если таковое было совершено водителем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№7064) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно предотвращения смертности на дорогах за основу поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

Законопроектом предлагается карать лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права управлять транспортным средством в течение 10 лет виновников ДТП, в результате которого получил тяжкое телесное повреждение или погиб потерпевший, если водитель был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В случае, если водитель, лишенный за такие деяния права управлять транспортным средством, все-таки управлял им, ему будет грозить лишение свободы на пять лет с пожизненным лишением права управлять транспортным средством.

Соответствующие изменения авторы законодательной инициативы предлагают изложить в новой статье 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Согласно действующей в настоящее время ст. 286 Кодекса, нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, которые спровоцировали гибель потерпевшего или нанесшие ему тяжкие телесные повреждения, караются лишением свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортным средством до трех лет или без такового.

Во время обсуждения законопроекта народный депутат Елена Сотник (фракция "Самопомич") отметила, что в настоящее время Уголовный кодекс Украины определяет, что состояние алкогольного опьянения при совершении преступления является отягчающим обстоятельством.

Теги: #ответственность #дтп #рада
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