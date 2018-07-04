События

12:22 04.07.2018

Совет судей может заложить в Кодекс судейской этики возможность коммуникаций судей с обществом

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Совет судей может заложить в Кодекс судейской этики возможность коммуникаций судей с обществом

Совет судей может изменить Кодекс судейской этики, заложив в него возможность для коммуникации судей с обществом с целью повысить доверие к судебной системе, считает судья-спикер Верховного Суда Украины Елена Кибенко.

"Это реально изменить. Сейчас в Совете судей создан комитет, которые занимается коммуникационными вопросами, уже есть проект таких изменений. Думаю, на уровне решения Совета судей можно изменить правила, которые не менялись уже многие годы и не отражают реальную жизнь", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах национального форума "Независимые суды и свободные СМИ: расширение возможностей сотрудничества" в Киеве во вторник.

Как сообщила Е.Кибенко, в действующих в настоящее время правилах судейской этики нет прямых запретов на коммуникацию судей с обществом, однако многие судьи отказываются от таких коммуникаций, так как не прописано прямое разрешение.

"Там не было прямых запретов, но мы хотим прописать нечто вроде разрешения, чтобы судьи считали нормальным, например, вести страницы в "Фейсбук", ведь сейчас многие из них считают, что это ненормально", - сказал она.

При этом судья-докладчик Верховного Суда отметила, что мнение о том, что судьи не должны пояснять обществу свои решения и коммуницировать, была распространена и в других структурах.

"После начала работы нового Верховного Суда к нам пришли представители НАПК, состоялась лекция, в ходе которой судьям было рекомендовано закрыть свои страницы в соцсетях и выйти из юридических ассоциацией: мол, вы уже не адвокаты, вы - судьи, забудьте ту открытую жизнь, которую вы раньше вели ", - рассказала она.

По словам Е.Кибенко, в настоящее время в судейских кругах "стало понятно, что нужно менять".

"Многие считают, что если прямое разрешение не написано в правилах, то это для них запрещено. Есть судьи-спикеры, которые искренне считают, что не могут комментировать свои собственные решения, поскольку в правилах не было записано такое разрешение", - сказал она.

По мнению Е.Кибенко, открытость судебной власти поможет обществу сформировать объективную картину изменений в судебной системе страны.

"В Украине такая открытость необходима, потому что судебная власть была очень закрыта и общество сейчас реально не представляет, какие в действительности процессы в ней происходят. Есть очень много позитивного, о чем и нужно рассказывать. В Украине нужно менять негативную парадигму, судьям нужно раскрываться, они должны рассказывать о себе", - сказал она.

В свою очередь, руководитель Пресс-центра судебной власти Украины Оксана Лысенко в ходе дискуссии назвала объективной проблему неприспособленности помещений судов для присутствия представителей прессы и освещения хода судебных процессов. "Для решения этой проблемы мы внедряем практику он-лайн трансляций наиболее резонансных заседаний", - сообщила она.

Вместе с тем О.Лысенко отметила, что около трети судов первой-второй инстанций сейчас не очень активно ведут коммуникационную работу.

В свою очередь, генеральный директор агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко обратил внимание на необходимость оперативного информирования о принятых судебных решениях, в частности, внедрения соответствующей опции в Едином реестре судебных решений, а также анонсирования заседаний по наиболее резонансным делам.

"СМИ узнают о судебных заседаниях от адвокатов, а правильно было бы, если бы они узнавали об этом от судов, особенно по резонансным делам", – сказал он.

По мнению главного редактора журнала "Фокус" Евгения Гордейчика, более открытая коммуникация судей с обществом могла бы восстановить репутацию украинских судей.

 

 

Теги: #всу #судьи #кодекс #доверие
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