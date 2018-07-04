События

12:10 04.07.2018

В Украину возвращается лето

1 мин читать
В Украину возвращается лето

В ближайшие сутки воздух на территории Украины продолжит прогреваться, температура еще немного повысится, особенно в дневное время. В большинстве областей будет сухо, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков, лишь днем в западных и Житомирской областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 23-28°, в Карпатах 14-19°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 июля самая высокая температура днем была +33,7 в 1924 году, самая низкая ночью +8,6 в 1893 году.

6 июля - без осадков, лишь днём в западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днём 23-28°, в южной части около 30°.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

4 июля в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 21-26°; в Днепре возле Киева 19°.

Теги: #лето #погода #укргидрометцентр #прогноз
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В среду в Украине заметно потеплеет, небольшой дожди пройдет только на севере страны

Часть Индии и Пакистана оказались затоплены из-за муссонных дождей

В Днепропетровской области из-за непогоды остаются обесточенными 23 населенных пункта – ГСЧС

В Киеве ожидаются сильные порывы ветра

В ближайшие дни дожди в Украине прекратятся

Погода в ближайшие дни будет прохладной и сырой

В Киеве сегодня шквальный ветер

В Грузии сильная жара, синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +43

Синоптики предупредили о сильном дожде и грозе в Киеве

ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство выделит 105,98 млн грн на строительство КПВВ на админгранице с Крымом

Киев и Анкара подписали меморандум о поставке в Украину беспилотных авиакомплексов и создании СП

Премьер угрожает задействовать Вооруженные силы для борьбы с контрабандой

Метро Киева не будет менять график работы с 4 по 7 июля, ограничит вход на ст. "Выставочный центр" из-за Atlas Weekend

Рада намерена усилить уголовную ответственность за совершение ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения

Совет судей может заложить в Кодекс судейской этики возможность коммуникаций судей с обществом

Денисова призвала обеспечить голодающего в ростовском СИЗО украинского политзаключенного Э.Куку медпомощью

Пашинян заявил о переходе властей Армении на армянские компьютеры

Президент Латвии ввел в действие закон, обязывающий частные вузы преподавать на латышском языке

В центре Киева частично перекроют движение транспорта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА