Денисова призвала обеспечить голодающего в ростовском СИЗО украинского политзаключенного Э.Куку медпомощью

В связи с информацией об ухудшении состояния здоровья объявившего 26 июня бессрочную голодовку заключенного в РФ гражданина Украины Эмира-Усеина Куку уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к руководителю СИЗО по Ростовской области (РФ) с призывом обеспечить украинца необходимой медпомощью.

"Выражаю свою обеспокоенность по поводу ухудшения состояния здоровья Эмира-Усеина Куку и прошу вас принять все необходимые меры для обеспечения его необходимой квалифицированной медицинской помощью, а также предоставить мне актуальную информацию о состоянии здоровья Э.Куку", - цитирует в среду обращение Л.Денисовой к руководителю ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Ростовской области аппарат украинского омбудсмена.

Также Уполномоченный Верховной Рады по правим человека подчеркнула просьбу проинформировать ее о результатах рассмотрения данного обращения.

Эмир-Усеин Куку – гражданин Украины, член Крымской контактной группы по правам человека из Ялты. 11 февраля 2016 года в его доме в Кореизе (АР Крым) прошел обыск, а самого правозащитники задержали. ФСБ России обвиняет его в участии в организации "Хизб-ут-Тахрир", признанной в РФ террористической. Э.Куку вину отрицает. 12 февраля 2016 года российский суд избрал для Э.Куку меру пресечения в виде ареста, которая продлевается вплоть до настоящего времени.

26 июня 2018 года, в свой 42-й день рождения, Э.Куку объявил бессрочную голодовку.