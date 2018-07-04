В центре Киева частично перекроют движение транспорта

Движение транспорта в центре Киева в среду будет частично перекрыто, а маршрут троллейбусов – изменен в связи с мероприятиями по случаю Дня Национальной полиции Украины, сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"В связи с проведением торжественных мероприятий в честь Дня Национальной полиции Украины на Софийской площади 4 июля будут изменены маршруты движения общественного транспорта… Время действия ограничения - с 12.00 до 18.30 ориентировочно", - говорится в сообщении.

Так, будут изменены схемы движения троллейбусов, курсирующих по маршрутам №№ 6, 16 и 18.