События

10:56 04.07.2018

В центре Киева частично перекроют движение транспорта

1 мин читать
В центре Киева частично перекроют движение транспорта

Движение транспорта в центре Киева в среду будет частично перекрыто, а маршрут троллейбусов – изменен в связи с мероприятиями по случаю Дня Национальной полиции Украины, сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"В связи с проведением торжественных мероприятий в честь Дня Национальной полиции Украины на Софийской площади 4 июля будут изменены маршруты движения общественного транспорта… Время действия ограничения - с 12.00 до 18.30 ориентировочно", - говорится в сообщении.

Так, будут изменены схемы движения троллейбусов, курсирующих по маршрутам №№ 6, 16 и 18.

Теги: #транспорт #кгга #праздник #полиция #движение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полиция в Украине продолжит меняться, обеспечивая безопасность и завоевывая доверие

Кличко предлагает Киевсовету создать на Андреевском спуске сквер им.Василия Слипака

Полиция в Киеве задержала преступника, ранее сбежавшего из зала Миргородского райсуда

Полиция разыскивает двоих неизвестных, совершивших разбойное нападение на рынке в Киеве и ранивших женщину

В Киеве ожидаются сильные порывы ветра

Полицейские задержали похитителей мужчины из Житомира

В Киеве вечером в районе Софийской площади перекроют движение транспорта

Замглавы Нацполиции: полиция помешает захвату рейдерами выращенного урожая

Полиция задержала в Киеве двух похитителей сына ливийского дипломата

На время мероприятий на Софиевской площади Киева 1 июля изменят маршруты ряд троллейбусов и автобусов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украину возвращается лето

Денисова призвала обеспечить голодающего в ростовском СИЗО украинского политзаключенного Э.Куку медпомощью

Пашинян заявил о переходе властей Армении на армянские компьютеры

Президент Латвии ввел в действие закон, обязывающий частные вузы преподавать на латышском языке

Юнкер призывает Европарламент до мая-2019 принять хотя бы директивные линии бюджета ЕС на 2021-2027гг

"Азерэнержи" полностью восстановило энергоснабжение в Азербайджане после аварии

США продлили на год соглашение с "Интерпайпом" об отказе от пошлины в обмен на ценовые обязательства

Двое пострадавших от неизвестного вещества госпитализированы неподалеку от британского Солсбери

Рекордная партия нелегально добытого янтаря изъята в Житомирской области

Более 30 человек погибли в результате очередной аварии с паромом в Индонезии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА