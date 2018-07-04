События

10:13 04.07.2018

Полиция в Украине продолжит меняться, обеспечивая безопасность и завоевывая доверие

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Полиция в Украине продолжит меняться, обеспечивая безопасность и завоевывая доверие

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поздравил полицейских с профессиональным праздником – Днем Национальной полиции.

"Поздравляю с Днем Национальной полиции Украины!! Нам есть уже чем гордиться - и люди все больше доверяют полиции, но путь изменений еще далеко не закончен! Полиция продолжит меняться, отвоевывая у мира вашу безопасность и рассчитывая на самое дорогое, что может вообще быть, - ваше доверие!" – написал глава МВД в микроблоге в Твиттере.

В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев, поздравляя подчиненных с профессиональным праздником, подвел итоги трехлетней деятельности.

"Три года Национальной полиции Украины. Много или мало? 132 тыс. полицейских; 18 тыс. тех, кто выбрал новый путь и присоединился к нам; 12,8 млн обращений; 534 тысячам правонарушителей сообщено о подозрении; 520 тыс. обвинительных актов направлено в суд; 20 тыс. преступников в среднем ежемесячно привлекаются к уголовной ответственности", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Перечисляя достижения и улучшения Нацполиции, С.Князев отметил создание новых подразделений, новую технику, новый международный опыт, и это "можно продолжать бесконечно".

"Но главное - спасенные жизни, оказанная помощь и ваше доверие. За три года наша многотысячная команда Национальной полиции Украины стала сильнее, более сплоченной и мощной. С праздником, господа полицейские! Здоровья, вдохновения, благополучия, мудрости в решениях и семейного уюта. Благодарю вас за службу, а обществу - за поддержку и веру", - подытожил глава Нацполиции.

Как сообщалось, в 2015 году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании 4 августа Дня Национальной полиции, а в апреле 2018 года он подписал указ о введении нового профессионального праздника – Дня Нацполиции Украины, который отмечается ежегодно 4 июля.

Теги: #полиция #аваков
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