"Азерэнержи" полностью восстановило энергоснабжение в Азербайджане после аварии

АО "Азерэнержи" полностью восстановило энергоснабжение в Азербайджане после аварий в энергосистеме, произошедших во вторник, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" руководитель отдела компании по связям с общественностью Яхья Бабанлы.

"К настоящему времени энергоснабжение в Азербайджане восстановлено на 100% как в регионах, так и в Баку. Сейчас ведутся работы по обеспечению устойчивой деятельности энергосистемы во избежание новых сбоев", - сказал Я.Бабанлы.

Он также сообщил, что у Азербайджана достаточно внутренних резервов для обеспечения энергоснабжения, не прибегая к дополнительному импорту электроэнергии. "В настоящее время энергосистемы Азербайджана и России работают в параллельном режиме", - отметил Я.Бабанлы.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. Велись ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Однако вечером во вторник Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.

Сообщалось также, что ПАО "Интер РАО" начало поставки в Азербайджан 200 МВт электроэнергии в рамках договора об аварийной взаимопомощи. "С 23:45 вчерашнего дня мы поставляем электроэнергию в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Идёт поставка 200 МВт", - сообщила компания.

"Интер РАО" является оператором импорта-экспорта электроэнергии в РФ. Компания управляет генерирующими, энергосбытовыми активами в России, а также в Европе и СНГ. Установленная мощность ее электростанций - 32,5 ГВт.