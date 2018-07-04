США продлили на год соглашение с "Интерпайпом" об отказе от пошлины в обмен на ценовые обязательства

Министерство торговли США пролонгировало еще на год подписанное в июле 2014 года с группой "Интерпайп" соглашение о приостановке антидемпингового расследования в отношении труб в обмен на ценовые обязательствам по уровню поставок данной продукции на территорию страны.

"Поправка к соглашению продлевает срок действия соглашения еще на один год, указывая, что соглашение прекращается через пять лет после даты вступления в силу первоначального соглашения, 10 июля 2019 года", – говорится в публикации Федерального реестра.

Согласно ей, "Интерпайп" запросил о таком продлении в ноябре 2017 года, после чего министерство в первом полугодии этого года собирало комментарии разных сторон на такое предложение и решило продлить соглашение на год, учитывая уникальные факты и обстоятельства в Украине.

Как сообщалось, данное соглашение было подписано 10 июля 2014 года по результатам антидемпингового расследования на три года, Первоначально его срок истекал 10 июля 2017 года, однако оно было продлено еще на год.

В рамках соглашения "Интерпайп" осуществляет продажи нефтегазовых труб по справедливым рыночным ценам – минимальные цены на такую продукцию согласовывает Минторг США. Таким образом, соглашение позволяет избежать демпинга цен и приостанавливает действие пошлины в размере 7,47%, введенной по итогам антидемпингового расследования против ряда стран-импортеров стальных труб, в том числе Украины.

Данная пошлина была установлена как для предприятий группы "Интерпайп" - Interpipe Europe S.A., "Интерпайп-Украина", "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)" и "Интерпайп Нико-Тьюб", так и для всех остальных украинских предприятий.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В 2017 году компания реализовала 767 тыс. тонн трубной и колесной продукции.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Ltd. является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.