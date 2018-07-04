Двое пострадавших от неизвестного вещества госпитализированы неподалеку от британского Солсбери

В г. Эймсбери (графство Уилтшир на юге Англии) два человека обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества, сообщила местная полиция.

Эймсбери расположен примерно в 15 км от Солсбери, где в марте, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены химическим веществом "Новичок".

В настоящее время пострадавшие в Эймсбери в критическом состоянии госпитализированы в больницу Солсбери. Пострадавшие - мужчина и женщина, им около 40 лет.

Полиция отмечает, что инцидент произошел 30 июня. Изначально предполагалось, что пострадавшие почувствовали себя плохо после того, как употребили, вероятно, героин или крэк-кокаин. Однако, отмечает полиция, проводятся дополнительные исследования, полиция готова рассматривать и другие версии произошедшего.

"Проводятся дальнейшие исследования с целью определения вещества, воздействие которого вызвало заболевание. Мы учитываем все обстоятельства этого инцидента", - говорится в заявлении полиции графства.

В то же время полиция уточняет, что пока не ясно, является ли произошедшее преступлением.

Ряд мест в Эймсбери и Солсбери, которые, вероятно, посещали пострадавшие перед тем, как их обнаружили, будут оцеплены, заявила полиция. В Министерстве здравоохранения Англии не считают, что существует "значительный риск для здоровья широкой общественности".

Как отмечает газета "Гардиан", полиция, в частности, перекрыла доступ в баптистскую церковь, расположенную недалеко от дома, в котором обнаружили мужчину и женщину. Местные СМИ отмечают, что в центре Солсбери перекрыт сад королевы Елизаветы.