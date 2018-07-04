Более 30 человек погибли в результате очередной аварии с паромом в Индонезии

Недалеко от индонезийского о. Сулавеси погиб 31 человек, когда паром с пассажирами на борту затонул 3 июля, сообщили власти в среду.

Трое считаются пропавшими без вести, сохраняется надежда, что они находятся во внутренних помещениях парома.

Когда паром начал тонуть, капитан направил судно к берегу, до которого было 200-300 м.

Руководитель спасательной операции сообщил, что в момент аварии на борту находились 164 пассажира и члена экипажа, 130 человек удалось обнаружить и спасти. Поиск еще троих продолжается.

Судно перевозило не только пассажиров, но и автомобили, в том числе грузовики. Оно должно было переправить людей с о. Сулавеси к о. Селаяр. Инцидент произошел, когда поднялись высокие волны и сильный ветер.

Как сообщалось, 17 июня на озере Тоба на индонезийском острове Суматра затонул другой пассажирский паром. На борту находилось около 200 пассажиров, спасти удалось менее 20 человек.