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08:12 04.07.2018

Политзаключенный Кремля Клых находится в психбольнице Магнитогорска, сообщила правозащитница

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Политзаключенный Кремля Клых находится в психбольнице Магнитогорска, сообщила правозащитница

Украинский политический узник Станислав Клых, которого незаконно удерживают в Российской Федерации, находится в психиатрической больнице в Магнитогорске, сообщила российская правозащитница Татьяна Щур.

"Станислав Клых нашёлся в Магнитогорске в Областной психиатрической тюремной больнице. Его обнаружила там Екатерина Бурьян, адвокат Уральской правозащитной группы после того, как екатеринбургский адвокат Станислава Роман Качанов сообщил, что его подзащитного обещали отправить туда сразу после того, как Роман был у него 26 июня", - написала правозащитница на своей странице в Фейсбук в ночь на среду.

Т.Щур отметила, что С.Клых чувствует себя лучше и разрешения на госпитализацию не давал.

"Станислав чувствует себя лучше. Говорит, что разрешения на госпитализацию не давал, что противоречит словам тюремщиков. Если 26 июля его сознание было спутано, речь «плыла», образы зашкаливали и казались Роману "фантазийно-бредовыми", то Екатерина нашла его более спокойным и разумным. Но у неё сложилось впечатление, что он находится под воздействием успокоительных препаратов. Да и сам Станислав сказал, что ему делают "какие-то прививки". Он попросил сменить камеру, т. к. его слишком тесная. Пожаловался, что письма от мамы быстро забирают, едва дав прочитать, на прогулки водят редко…", – отметила правозащитница.

Теги: #рф #психбольница #украина #клых
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