События

07:52 04.07.2018

Мэром столицы Туниса впервые стала женщина

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Впервые мэром столицы Туниса стала женщина Суад Абдеррахим, сообщает во вторник ливанское издание "Дейли стар".

В ходе выборов мэра, проходивших в муниципальном совете, С.Абдеррахим - кандидата от исламской партии "Ан-Нахда" - поддержали 26 членов совета, в то время как ее ближайшего конкурента - Камиля Идира, выдвигавшегося партией "Нидаа Тунис", поддержали 22 члена совета.

"Я посвящаю эту победу всем тунисским женщинам. Моей первой задачей станет улучшение имиджа Туниса", - приводит ее слова "Дейли стар".

Теги: #мэр #столица #тунис #женщина
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Интерфакс-Украина
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