Боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие" на Донбассе, за сутки 17 обстрелов позиций ВСУ

За минувшие сутки боевики продолжили нарушать установленный с 1 июля режим прекращения огня на Донбассе на время сбора урожая (так называемое "хлебное перемирие"), совершив 17 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Противник 17 раз обращался к огню по нашим позициям. Большинство из них были неприцельны и непродолжительны. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага (…) За прошедшие сутки и в текущих потерь среди защитников Украины нет", – говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в Фейсбук в среду утром.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где боевики применяли БМП, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За прошедшие сутки НВФ также проявили себя на светлодарском направлении. Там украинские позиции обстреливались с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новозвановка.

На донецком направлении боевики использовали вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневого воздействия подверглись украинские защитники Авдеевки, Катериновки, Красногоровки и Троицкого.

Неспокойно было на мариупольском направлении, где в очередной раз наблюдалось наибольшее количество вражеских провокаций. В районе населенных пунктов Широкино, Павлополь, Лебединский и Пищевик боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Водяного были применены противотанковые управляемые ракеты.

"Несмотря на объявленное перемирие боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток два раза открывали огонь по нашим позициям. Так, враг на Луганском направлении совершил провокацию в районе населенного пункта Крымское, открыв огонь из вооружения БМП и запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 82-мм. На мариупольском направлении с подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны защитники Водяного", – сказано в сводке.