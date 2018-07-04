События

05:41 04.07.2018

Более 1,2млн мальков стерляди выпустил в водоемы Украины Днепровский рыбзавод за неделю

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Более 1,2млн мальков стерляди выпустил в водоемы Украины Днепровский рыбзавод за неделю

В течение недели, с 27 июня по 1 июля, Днепровский рыбзавод им.Артющика выпустил в водоемы Украины 1 млн 273 тыс. экземпляров  малька стерляди, сообщает Госрыбагентство Украины.

"В настоящее время выпуск краснокнижных видов рыб в низовья Днепра продолжается. В ближайшее время планируется вселить еще около 1,5млн экземпляров осетровых и аборигенных видов рыб", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник на странице Госрыбагентства Украины в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что следующий этап зарыбления состоится осенью этого года.

"Планируется выпустить 1 млн экземпляров частиковых видов рыб (название появилось в связи с ловлей определённых видов рыб так называемым частиком – частой мелкоячейной сетью; подразделяется на крупночастиковую, - щука, судак, сом, сазан, - и мелкочастиковую, - карась, чехонь – ИФ) и 50 тыс. осетровых в Днепровско-Бугский лиман", - сообщили в Госрыбагентстве.

Теги: #днепр #украина #осетровые #зарыбление
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