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04:33 04.07.2018

Все жизненно необходимые объекты в Азербайджане обеспечены электроэнергией

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Все жизненно необходимые объекты в Азербайджане обеспечены электроэнергией

В настоящее время все жизненно необходимые объекты в Азербайджане обеспечены электроэнергией, говорится в совместном заявлении министерства энергетики Азербайджана и ОАО "Азерэнержи".

"Ситуация находится под контролем, и электроснабжение постепенно восстанавливается. Для решения проблемы принимаются необходимые меры",- отмечается в заявлении.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции.

По данным Минэнерго эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Однако позже во вторник Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.

Ситуация находится под контролем президента Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

Теги: #электроенергия #авария #азербайджан
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