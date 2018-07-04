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02:55 04.07.2018

Трамп считает, что Россия вмешивалась в американские выборы

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Трамп считает, что Россия вмешивалась в американские выборы

Президент США Дональд Трамп не сомневается в том, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

"Он не сомневался в этом. Президент ясно дал понять, и он много раз говорил, что считает, что Россия вмешалась в наши выборы. Он сказал, что (президент РФ) Владимир Путин придерживается своей позиции на этот счет", - сказал Х.Гидли журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать новый отчет комитета сената конгресса США по разведке.

На вопрос представителей СМИ о позиции президента США по Крыму, Х.Гидли ответил: "Мы не признаем попытку России аннексировать Крым".

Во вторник комитет сената конгресса США по разведке опубликовал несекретный отчет комитета, в котором поддержал сделанные в 2017 году выводы разведслужб о том, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы 2016 года и продолжает прилагать усилия с целью подрыва демократии в США.

Ранее Д.Трамп сообщил, что на предстоящих в июле переговорах с В.Путиным он намерен обсудить как крупные международные проблемы, так и тему предполагаемого российского вмешательства в американские выборы. "Мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в наши выборы", - пояснил он.

На вопрос журналистов из пула Белого дома, признают ли США Крым российским, Д.Трамп ответил: "Посмотрим".

Встреча Д.Трампа и В.Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

Теги: #сша #трамп #россия #выборы
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