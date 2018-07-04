Италия передаст Ливии 12 кораблей для противодействия нелегальной иммиграции в Европу

Власти Италии предоставят Ливии 12 кораблей в качестве помощи для борьбы с нелегальной миграцией в Европу, приводит во вторник агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП) слова премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Премьер отметил, что для "укрепления патрулирования ливийского побережья" в число этих кораблей включены 10 сторожевых катеров.

По данным АП, Италия также поможет в подготовке сотрудников ливийской береговой охраны.

Италия ранее оказалась в эпицентре миграционного кризиса в Европе, поскольку большая часть нелегалов из Северной Африки прибывает к итальянским берегам.

АП напоминает, что за последнее время у берегов Ливии перевернулось сразу несколько лодок с нелегалами, направлявшимися в Европу. Сотни иммигрантов, включая детей, до сих пор числятся пропавшими без вести, добавляет агентство.