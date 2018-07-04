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00:28 04.07.2018

Украина передала в Международный суд списки всех иностранцев, воевавших на Донбассе на стороне РФ

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Украина передала в Международный суд списки всех иностранцев, воевавших на Донбассе на стороне РФ

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что украинская сторона передала в Международный уголовный суд списки всех иностранцев, которые воевали на стороне Российской Федерации на Донбассе.

"Мы (военная прокуратура, - ред.) передали в институты Международного уголовного суда через МИД списки установленных во время расследования уголовного производства об агрессивной войне против Украины со стороны северного соседа, передали списки не только сербов, но и всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев. Их там немало, они называются ротами, взводами. Их там может быть 10-15 человек, но суммарно их количество составляет несколько сотен человек", - сообщил А.Матиос в эфире "112 Украина" во вторник вечером.

Также главный военный прокурор отметил о "двойных стандартах", которые иногда применяются к Украине со стороны других государств:

"Основное, что наемничество на территории суверенного государства карается законом всех государств, откуда они приехали. Но мы почему-то не слышали массовых процессов против этих лиц. Двойные стандарты, которые иногда применяются к Украине, очень обидно поражают душу. Однако они не оставляют нам другой возможности, как делать все самим и доказывать мировому сообществу и соответствующим учреждениям, что не только у нас есть какие-то проблемы, которые надо решать, потому что не может быть выборочного применения справедливого наказания к украинцам, которые в процессе войны. Также есть те иностранцы, которые пришли воевать и находить нрав войны на территории суверенного государства в центре Европы", - добавил А.Матиос.

Теги: #списки #украина #суд #донбасс #иностранцы
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