Маркарова перенаправила на выплату зарплаты горнякам 220 млн грн
И.о. министра финансов Оксана Маркарова согласовала перераспределение средств из статьи реструктуризации шахт на выплату зарплаты горнякам 220 млн грн, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.
"Час назад я встретил и. о. министра финансов Оксану Маркарову, которая сообщила мне, что она, как исполняющий обязанности министра согласовала перераспределение средств из статьи реструктуризации (закрытие шахт) на выплату зарплаты горнякам - 220 млн грн. Эти средства, в такой ситуации - это далеко не маленькие деньги", – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.
Глава НПГУ подчеркнул, что на данный момент задолженность по зарплате горнякам государственных шахт составляет уже более 1 млрд грн.
"Дальше шахтеры будут бороться за свое право на достойные условия труда и принятия законопроекта 8362, а это выделение еще 2.8 млрд грн на модернизацию шахт", – анонсировал М.Волынец.