События

22:09 03.07.2018

Порошенко надеется на поддержку Украины со стороны Сербской православной церкви - встреча с патриархом

1 мин читать

Президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Белград встретился с предстоятелем Сербской православной церкви патриархом Иринеем.

"Глава Украинского государства призвал патриарха Сербской православной церкви молиться и отметил поддержку территориальной целостности Сербии", - сообщила пресс-служба президента по итогам встречи.

П.Порошенко выразил надежду, что Сербская православная церковь как одна из старейших в христианском православном мире поддерживала и будет поддерживать Украину.

Теги: #упц #порошенко #церковь #патриарх #томос
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко задекларировал более 1 млн грн процентов в МИБ

Поддерживают создание автокефальной поместной церкви в Украине более 30% граждан, не поддерживают почти 20% - соцопрос

Решение СНБО по либерализации внешнеэкономической деятельности компаний ОПК введено в действие

Балух в письме Порошенко рассказал как в симферопольском СИЗО пели гимн Украины

Порошенко поздравил госслужащих со 100-летием государственной службы в Украине

Украинский народ заплатил невероятно высокую цену за освобождение от нацизма - Порошенко

Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении и изменениях в ограничительных мерах

Порошенко обсудил с главой МИД Литвы размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе

Порошенко подал в Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

Климкин считает, что томос об автокефалии православной церкви в Украине будет передан в осязаемом будущем

ПОСЛЕДНЕЕ

На внешних границах ЕС будет размещено 10 тыс. пограничников уже к 2020

Рекордную партию нелегально добытого янтаря изъяла полиция на Житомирщине

Юнкер призывает Европарламент до мая принять хотя бы директивные линии бюджета ЕС на 2021-2027 годы

В Генпрокуратуре Украины хотят допросить Л.Черновецкого и его сына Степана как свидетелей, вероятно, по "делу Бакулина"

Павла Гриба при этапировании в Ростов-на-Дону избили заключенные, отобрали все вещи и еду – отец

Аэропорт "Львов" в нарастил пассажиропоток

Сход 14 грузовых вагонов под Одессой нарушил движение 20 пассажирских поездов

Украинские правоохранители ликвидировали международную группу наркоторговцев

В МИД Украины требуют от РФ освободить Павла Гриба

Боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие" на Донбассе, ВСУ на провокации не поддаются

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА