Порошенко надеется на поддержку Украины со стороны Сербской православной церкви - встреча с патриархом

Президент Украины Петр Порошенко в рамках официального визита в Белград встретился с предстоятелем Сербской православной церкви патриархом Иринеем.

"Глава Украинского государства призвал патриарха Сербской православной церкви молиться и отметил поддержку территориальной целостности Сербии", - сообщила пресс-служба президента по итогам встречи.

П.Порошенко выразил надежду, что Сербская православная церковь как одна из старейших в христианском православном мире поддерживала и будет поддерживать Украину.