Павла Гриба при этапировании в Ростов-на-Дону избили заключенные, отобрали все вещи и еду – отец

Обвиняемого в России в содействии терроризму гражданина Украины Павла Гриба во время этапирования в Ростов-на-Дону жестоко избили российские заключенные, а также забрали у него все вещи и продукты питания, сообщил его отец Игорь Гриб со ссылкой на данные адвоката.

"Два часа назад адвокат Марина Дубровина пробилась в СИЗО-4 на свидание к Павлу. Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали, по какой статье Паша обвиняется. Они забрали все вещи и продукты питания, которые накануне передали украинские консулы. (…) Ни средств гигиены, ни сменного белья нет", - написал И.Гриб на своей странице в Фейсбуке во вторник вечером.

Он отметил, что, по словам Павла, такое отношение со стороны заключенных будет и в дальнейшем.

Кроме того, И.Гриб указал, что Павла "постоянно мучит сильная головная боль, слабость", а отсутствие лекарств ухудшает "и без того ужасное состояние здоровья".

Ранее во вторник сообщалось, что в Северо-Кавказский окружной военный суд поступило уголовное дело П.Гриба, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 205.1 (содействие в террористической деятельности) УК РФ. Предварительные слушания по делу назначены на 9 июля, заседание пройдет в закрытом режиме.

Согласно материалам уголовного дела, в период с марта по май 2017 года подсудимый, находясь в Украине, переписывался в сети Интернет со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. П.Гриб, как утверждает следствие, убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта подсудимый рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

"В соответствии с ч.3 ст. 12 УК РФ иностранный гражданин, который совершил преступление вне пределов РФ, но направленное против интересов РФ, подлежит уголовной ответственности", - пояснила пресс-секретарь суда.

Отец П.Гриба Игорь Гриб со ссылкой на данные адвоката М.Дубровиной сообщил, что Павел выглядит "очень истощенным и подавленным", не может приобрести ни медикаментов, ни продуктов питания, потому что Росфинмониторинг 3 месяца назад запретил отправлять денежные переводы.

28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре. Позднее МИД Украины заявил, что получил подтверждение о нахождении в Краснодаре (РФ) гражданина Украины П.Гриба, исчезнувшего в Беларуси.

1 февраля 2018 года Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу по изменению меры пресечения арестованному П.Грибу в связи с проблемами со здоровьем и принял решение отказать в ее удовлетворении.