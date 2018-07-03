Аэропорт "Львов" в нарастил пассажиропоток

Пассажиропоток в международном аэропорту "Львов" им. Даниила Галицкого в первом полугодии 2018 года составил 651,5 тыс., что на 50,9% выше показателя первой половины 2017 года.

Как говорится в сообщении аэропорта на странице в Facebook, количество рейсов увеличилось на 31,7% – до 6,879 тыс..

Основной прирост обеспечили международные рейсы, число которых возросло на 37,4% – до 5,647 тыс., а количество пассажиров – на 57,8%, до 557,1 тыс.

Динамика внутренних перевозок скромнее: рост пассажиропотока - на 20,1%, до 94,4 тыс. при увеличении числа рейсов на 10.4% - до 1,232 тыс.

Аэропорт уточняет, что в июне этого года авиаперевозками воспользовалось 173,8 тыс. пассажиров, что на 50,2% больше, чем в июне 2017 года, а количество совершенных рейсов возросло на 30,3% – до 1,590 тыс..

Согласно представленным данным, при росте количества международных рейсов на 38,8% – до 1,366 тыс. – количество их пассажиров возросло на 55,6% – до 154,8 тыс., тогда как на внутренних перевозках количество рейсов даже сократилось на 5,1% – до 224, тогда как количество пассажиров увеличилось на 17,3% – до 19 тыс.

Как сообщалось, в 2017 году пассажиропоток в аэропорту "Львов" вырос на 46,3% – до 1,08 млн, а число рейсов увеличилось на 35% – до 11983.

Как сообщила в конце июня директор аэропорта Татьяна Романовская в интервью Zaxid.net, по итогам текущего года она ожидает рост пассажиропотока до 1,6-1,7 млн, а в 2019 году, по оптимистичным прогнозам, – до 2,4 млн.