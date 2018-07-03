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18:54 03.07.2018

В МИД Украины требуют от РФ освободить Павла Гриба

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В МИД Украины требуют от РФ освободить Павла Гриба

 В Министерстве иностранных дел Украины протестуют в связи с судебным процессом в отношении украинца Павла Гриба и требуют от РФ его освобождения.

"Выражаем протест РФ в связи с судилищем в деле П.Гриба. Сфабрикованное дело, незаконные обвинения. Требуем освобождения", - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца в Твиттере.

Ранее во вторник сообщалось, что в Северо-Кавказский окружной военный суд поступило уголовное дело П.Гриба, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 205.1 (содействие в террористической деятельности) УК РФ. Предварительные слушания по делу назначены на 9 июля, заседание пройдет в закрытом режиме.

Согласно материалам уголовного дела, в период с марта по май 2017 года подсудимый, находясь в Украине, переписывался в сети Интернет со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. П.Гриб, как утверждает следствие, убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта подсудимый рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

"В соответствии с ч.3 ст. 12 УК РФ иностранный гражданин, который совершил преступление вне пределов РФ, но направленное против интересов РФ, подлежит уголовной ответственности", - пояснила пресс-секретарь суда.

Отец П.Гриба Игорь Гриб со ссылкой на данные адвоката Марины Дубровиной сообщил, что Павел выглядит "очень истощенным и подавленным", не может приобрести ни медикаментов, ни продуктов питания, потому что Росфинмониторинг 3 месяца назад запретил отправлять денежные переводы.

Теги: #гриб #освобождение #мид
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