События

18:36 03.07.2018

Бабченко предлагает властям РФ обменять себя на Сенцова и прочих украинских и российских политзаключенных

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Бабченко предлагает властям РФ обменять себя на Сенцова и прочих украинских и российских политзаключенных

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, проживающий в настоящее время в Украине, предложил властям Российской Федерации обменять себя на голодающего в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова, а также остальных удерживаемых и осужденных в РФ по политическим мотивам украинцев и россиян

"Вы не знаете, как меня достать, и не знаете, как освободиться от Сенцова. Ну, давайте так - я готов обменять себя на Сенцова… Олег готов умереть за свободу других, ну, я готов сесть за его жизнь. А вы решите свой геморрой. Вопрос с экстрадицией решите - я ж до сих пор гражданин вашего долбаного Мордора. Я сейчас абсолютно серьезно. (Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий - ИФ) Песков? (Российский омбудсмен Татьяна - ИФ) Москалькова?", - написал А.Бабченко в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник днем.

Журналист предлагает властям России отпустить кроме О.Сенцова прочих удерживаемых в РФ украинских политзаключенных, а также российских политзаключенных, подсчитав, что в целом таковых в настоящее время насчитывается "человек триста".

"Вы выпускаете, Олега, еще те шестьдесят человек, за свободу которых он голодает, выпускаете всех крымских татар, выпускаете всех российских политзаключенных - Стомахина, арестованного за мой репост Третьякова, Корба, Дмитриева, Калиниченко, всех-всех-всех - там же не много получится, человек триста всего, а я к вам еду под белы рученьки, и можете удовлетворять свою ненависть сколько угодно…", - написал он, уточнив, что под "удовлетворением ненависти" подразумевает применение в отношении к нему насилия и пыток.

Как сообщалось, в конце мая 2018 года СБУ провела спецоперацию с участием непосредственно А.Бабченко по нейтрализации его заказного убийства и задержала в Киеве завербованного для этого гражданина Украины. По словам главы СБ Украины Василия Грицака украинская спецслужба располагает данными, согласно которым убийство А.Бабченко должно было быть совершено по заказу спецслужб Российской Федерации.

По словам самого А.Бабченко, у него есть вид на постоянное проживание в Украине, его семья тоже подала документы на постоянное проживание.

Теги: #обмен #политзаключенные #бабченко
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