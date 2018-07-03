Кличко предлагает Киевсовету создать на Андреевском спуске сквер им.Василия Слипака

Киевский городской голова Виталий Кличко 27 июня внес на рассмотрение Киевсовета проект решения о создании по адресу Андреевский спуск,33/6 сквера имени погибшего в АТО на Донбассе солиста Парижской оперы Василия Слипака, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"29 июня прошлого 2 года со дня гибели в АТО известного украинского оперного певца Василия Слипака, который, бросив высокооплачиваемую работу за рубежом, одним из первых пошел защищать независимость и территориальную целостность нашего государства. Киев должен достойно почтить Героя, который отдал свою жизнь за Украину", - цитирует во вторник пресс-служба мэра столицы.

По его словам, вопрос создания сквера общественные организации инициировали в течение последнего года, однако препятствием является тот факт, что соответствующий земельный участок находится в аренде.

"Поскольку земельный участок находится в аренде, а предварительным управленческими командами были проиграны судебные процессы по его возвращению киевлянам, город разработал правовой механизм для решения этого важного вопроса. Мы также надеемся и на гражданскую позицию арендатора", - отметил В.Кличко.

В информации отмечается, что согласно проекту решения, арендатору предложат прекратить договор аренды в связи с общественной необходимостью и компенсируют расходы. В случае отказа арендатора - вопрос будет решаться в судебном порядке. После расторжения договора аренды на земельном участке обустроят сквер, которому присвоят имя Василия Слипака. Эту территорию закрепят за "Киевзеленстроев" в Подольском районе столицы.

Как сообщалось, В.Слипак был солистом в Парижской национальной опере. 19 лет проработал во французских оперных театрах, пел в парижских "Гран-Опера", "Атеней", Опера Бастилия, оперных театрах городов Масси и Сен-Этьен, а также в "Амфитеатре 3000" Лиона. Он был активным участником Оранжевой революции, с началом Революции достоинства возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины.

С июня 2015 года В.Слипак находился в зоне АТО на Донбассе. Изначально оказывал волонтерскую помощь, затем присоединился к 7-му батальону ДУК "Правый сектор". 29 июня погиб от пули снайпера вблизи поселка Луганское Бахмутского района Донецкой области.

30 июня 2016 года президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил В.Слипака орденом "За мужество" I степени, а 20 февраля 2017 года присвоил ему звание Героя Украины (посмертно).