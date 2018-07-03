События

17:54 03.07.2018

В Киеве возле ресторана неизвестный застрелил мужчину, введен оперативный план по задержанию стрелка

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В Киеве возле ресторана неизвестный застрелил мужчину, введен оперативный план по задержанию стрелка

В Голосеевском районе Киева неизвестный стрелял в мужчину, пострадавший скончался в больнице, сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

В сообщении указано, что это произошло возле ресторана на ул. Антоновича (Горького).

"Потерпевшего с телесными повреждениями госпитализировали. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Злоумышленник с места происшествия скрылся", - подчеркнули в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, общаются со свидетелями и очевидцами, а также осматривают место преступления.

Позднее отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что, по предварительной информации, злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда тот упал, сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно от пистолета Макарова.

Личность потерпевшего, 1988 года рождения, установлена. Он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Как стало известно позднее, потерпевший умер.

В Киеве введен оперативный план по розыску и задержанию стрелявшего: со слов свидетелей, это мужчина кавказской внешности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.

Теги: #киев #стрельба #ресторан
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