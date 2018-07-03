Возникшая при смене названия Верховного суда Украины проблема должна быть решена конституционным способом – и.о. главы суда

И.о главы Верховного суда Украины Василий Гуменюк призывает решить вызванную сменой названия этой судебной инстанции в рамках судебной реформы проблему и работающих в ней судей конституционным способом.

"Нельзя ликвидировать Верховный суд в государстве, так как Государство, внося изменения в Конституцию и решая вопрос об изменении названия "Верховный суд Украины" на "Верховный суд", не планировало ликвидацию Верховного суда Украины, только меняли название", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

И.о. главы Верховного суда подчеркнул, что смена названия не влечет за собой его ликвидации и реорганизации.

По словам В.Гуменюка, речь о ликвидации Верховного суда Украины как юридического лица может идти в том случае, если будет об этом записано в Конституции Украины.

Он рассказал, что в Верховном суде Украины осталось 13 судей и 130 госслужащих, 15 сотрудников Патронатной службы, 37 - защищённой категории, 21 - в отпуске по уходу за ребенком, а 169 сотрудников перешли работать в новый Верховный суд.

"Что надо сделать органам власти, чтобы выйти из ситуации? Первое... посредством решения Конституционного суда. Ещё в 2016 году Верховный суд Украины обратился в Конституционный суд", - сказал В.Гуменюк.

И.о. главы суда подчеркнул, что необходимо как можно быстрее устранить ошибки, допущенные при проведении судебной реформы, и отметил, что условий для работы у Верховного суда Украины в настоящее время нет, в то время как судьи этого суда имеют гарантии пожизненного избрания.

Отвечая на вопрос о том, какие документы должны были быть поданы для внесения сведений в реестр о ликвидации Верховного суда Украины, В.Гуменюк подчеркнул: "Прежде всего – распорядительный документ о ликвидации Верховного суда Украины... единственный человек, который имеет право действовать без доверенности – и.о. главы Верховного суда Украины... я вам даю честное слово, что я никогда, ни к кому не обращался и никому не давал полномочий ликвидировать Верховный суд Украины".

Он также сообщил, что от 13 судей Верховного суда Украины не поступало заявление об увольнении, отставке или переводе в другой суд.

В.Гуменюк добавил, что ни в Конституции, ни в действующем законодательстве не прописано, что следует сделать с действующими судьями Верховного суда Украины.