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16:01 03.07.2018

Гражданина Украины Павла Гриба будут судить в России "за содействие в подготовке взрыва в Сочи"

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Гражданина Украины Павла Гриба будут судить в России "за содействие в подготовке взрыва в Сочи"

Уголовное дело обвиняемого в содействии терроризму украинца Павла Гриба передано на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" пресс-секретарь суда Алена Катькало во вторник.

"В Северо-Кавказский окружной военный суд поступило уголовное дело обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 205.1 (содействие в террористической деятельности). Предварительные слушания по делу назначены на 9 июля, заседание пройдет в закрытом режиме", - сказала А.Катькало.

Согласно материалам уголовного дела, которые раскрывает пресс-служба, в период с марта по май 2017 года подсудимый, находясь на Украине, переписывался в сети Интернет со школьницей из Сочи, ученицей старших классов. П.Гриб, как утверждает следствие, убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта подсудимый рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

"В соответствии с ч.3 ст. 12 УК РФ иностранный гражданин, который совершил преступление вне пределов РФ, но направленное против интересов РФ, подлежит уголовной ответственности", - пояснила пресс-секретарь.

Во вторник Северо-Кавказский окружной военный суд продлил срок П.Грибу срок содержания под стражей до 19 декабря 2018 года.

28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Белоруссии.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре. Позднее МИД Украины заявил, что получил подтверждение о нахождении в Краснодаре (РФ) гражданина Украины П.Гриба, исчезнувшего в Белоруссии.

1 февраля 2018 года Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу по изменению меры пресечения арестованному П.Грибу в связи с проблемами со здоровьем и принял решение отказать в ее удовлетворении.

Теги: #рф #гриб #суд #приговор
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