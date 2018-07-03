Суд признал Одесский горсовет гражданским ответчиком по делу о пожаре в лагере "Виктория", где погибли трое детей

Киевский районный суд г.Одессы признал Одесский городской совет гражданским ответчиком по делу о пожаре в лагере "Виктория" в сентябре 2017 года, во время которого погибло трое детей.

Как сообщает Центр правового мониторинга "Гиднисть", такое решение суд вынес по ходатайству адвоката 37 пострадавших по данному делу Николая Стоянова.

Общая сумма компенсации, которую ожидают пострадавшие, – 3,9 млн грн (по 100 тыс. грн. для 35 семей и по 200 тыс. грн. для еще двух).

"Суд примет решение, с кого именно будет взыскана соответствующая цифра. Из того, что исследовано на настоящий момент, обвиняемый, соответствующий ущерб, согласно норм действующего законодательства, нести не может. Соответствующую компенсацию должен выплачивать Одесский городской совет", – сообщил Н.Стоянов в эфире местного телеканала "Думская".

Вместе с тем, суд отклонил ходатайство в части ареста имущества Одесской громады для обеспечения данного требования по компенсации, сославшись на отсутствие перечня имущества, которое необходимо арестовать. Однако сторона защиты намерена уточнить ходатайство в этом вопросе и подать его снова – на одном из ближайших заседаний.

Как сообщалось, пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября 2017 года. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка.

После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки троих детей.

В рамках расследования уголовного дела по факту пожара и гибели детей подозрения были предъявлены директору лагеря Петросу Саркисяну, ответственной за пожарную безопасность Надежде Янчик (приговорена к условному сроку), экс-вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько, руководителю отделению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевском районе Одессы и инспектору Киевского районного отдела Главного управления ГСЧС.