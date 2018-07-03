Данишевская выступает за активизацию процедуры ликвидации старого Верховного суда Украины

Глава Верховного суда Валентина Данишевская считает, что необходимо активизировать процедуру ликвидации старого Верховного суда Украины и надеется, что этот процесс пройдет без эксцессов.

На брифинге во вторник в Киеве В.Данишевская отметила, что в настоящее время "есть соответствующая дискуссия относительно ликвидации Верховного суда Украины". Вместе с тем, по ее словам, вся необходимая законодательная база для ликвидации Верховного суда Украины есть.

"С момента начала работы нового Верховного суда ликвидируются высшие специализированные суды, а также должен ликвидироваться Верховный суд Украины. Об этом прямо указано в законе о судостроение и статусе судей. Также есть распоряжение Кабинета министров... в котором закреплено имущество высших судов и Верховного суда Украины за новым Верховным судом", - пояснила глава суда.

Она отметила, что высшие суды начали процедуру ликвидации своевременно и уже практически передали все имущество. Что касается непосредственно Верховного суда Украины, то, как пояснила В.Данишевская, только 21 июня в Госреестре появилась запись о начале процедуры прекращения деятельности Верховного суда Украины.

"Вы знаете, что судьи Верховного суда Украины не воспринимают эту ликвидацию и, соответственно, по-разному реагируют и несколько мешают осуществлению процедуры ликвидации", - подчеркнула В.Данишевская.

Глава суда отметила, что Верховный суд Украины как четвертая судебная инстанция отменён. "Когда была отменена четвертая инстанция, то Верховный суд Украины, собственно, и утратил свои полномочия. Нынешний Верховный суд, в котором мы работаем, это суд третьей инстанции", - с казала она.

В.Данишевская подчеркнула, что функционирование нынешнего Верховного суда абсолютно соответствует Конституции Украины, а судьям старого Верховного суда Украины были предоставлены иные возможности, например, предложены должности в апелляционных судах Киева. "Наверное, не все судьи принимают такое предложение – это их право, но Верховный суд как распорядитель государственных средств имеет обязательство финансировать только ликвидационную процедуру Верховного суда Украины", – добавила она.

По ее словам, сейчас предпринимаются меры для того, чтобы процедура ликвидации Верховного суда Украины все-таки реально началась, "чтобы те, кто подлежит увольнению, были уволены". "Наступило время активизировать процедуру ликвидации (Верховного суда Украины - ИФ)", - сказала В.Данишевская.

Она обратила также внимание на то, что мнение о якобы существовании в Украине двух Верховных судов некорректно. "Такой орган как Верховный суд в Украине один… Что касается ликвидации Верховного суда Украины как юридического лица, то это именно то, о чем сейчас идёт речь. Поэтому не следует путать и говорить, что существует два одинаковых судейских института... Хочется надеется, что этот процесс пройдет без эксцессов", - подытожила глава верховного суда.

Как сообщалось, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты (законопроект №6232), который обеспечит завершение судебной реформы. Одним из основных новшеств закона является определение Верховного суда как единой кассационной инстанции в Украине и введение нового порядка рассмотрение им дел. 22 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

Перед этим, в начале ноября 2017 года П.Порошенко подписал указ о назначении 114 судей нового Верховного суда, кандидатуры которых были отобраны на открытом конкурсе и поданы президенту Украины на утверждение Высшим советом правосудия.

С 15 декабря 2017 года начал работу новый Верховный суд, который теперь является главной и единственной кассационной инстанцией, а старый Верховный суд Украины прекратил осуществлять полномочия.

При этом старый Верховный суд Украины продолжает работать, не осуществляя правосудия, так как эти полномочия выполняются новосозданными Верховным судом.

21 июня 2018 года на сайте Министерства юстиции Украины обнародовано сообщение о решении относительно прекращения Верховного суда Украины как юридического лица в результате ликвидации. В Верховном суде Украины была создана ликвидационная комиссия, , которая будет осуществлять мероприятия по завершению ликвидации указанного органа как юридического лица.