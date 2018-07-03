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14:22 03.07.2018

ЕСПЧ присудил трем россиянам свыше 5 тыс. евро в качестве компенсации за отказ РФ от выплат по облигациям времен СССР

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ЕСПЧ присудил трем россиянам свыше 5 тыс. евро в качестве компенсации за отказ РФ от выплат по облигациям времен СССР

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию на общую сумму в 5,4 тыс. евро трем россиянам, которые не получили выплат по облигациям времен СССР, говорится в судебном коммюнике, опубликованном во вторник судом.

В документе отмечается, что жалобы касаются облигаций государственного внутреннего выигрышного займа СССР 1982 года, которые находились во владении истцов.

В феврале 1992 года правительство России в связи с распадом СССР приняло решение, в которой признало РФ правопреемником СССР относительно выплат по облигациям 1982 года. В период с 1995 по 2000 годы был принят ряд законов и подзаконных актов, направленных на обеспечение этих выплат, однако с 2003 года законы фактически не выполнялись, подчеркивается в решении суда.

Иски об отсутствии выплат по облигациям направили в ЕСПЧ 15 россиян, однако лишь трое из них смогли представить доказательства происхождения облигаций и получили компенсацию за ущерб.

В ходе рассмотрения жалоб ЕСПЧ обратил пристальное внимание на то, чтобы истцы представили подробные свидетельства о том, когда именно были приобретены облигации, - серийные номера либо их фотокопии.

"ЕСПЧ пришел к выводу, что Россия допустила нарушения статьи 1 протокола №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Защита собственности")", - отмечается в коммюнике.

В итоге ЕСПЧ обязал Россию выплатить по 1,8 тыс. евро за ущерб, а также различные суммы за денежный ущерб каждому из трех истцов - Тамары Прокофьевой, Андрею Лаптеву и Вячеславу Севастьянову.

Теги: #облигации #рф #ссср #компенсация #еспч
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