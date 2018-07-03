События

13:59 03.07.2018

Из Туниса вылетели более 900 украинских туристов, сообщили в МИД Украины

1 мин читать
Из Туниса вылетели более 900 украинских туристов, сообщили в МИД Украины

 Из Туниса в течение трех дней вылетели более 900 украинских туристов, ожидавших возвращения на родину, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"По состоянию на 11:43 по киевскому времени была завершена отправка украинских туристов на родину. Всего авиакопаниями Fun Air и Anda Air по заказу Bravo Airways 30 июня, 2 и 3 июля с.г. осуществлено 6 авиарейсов, которые обеспечили возвращение 994 наших соотечественников в Украину", - сообщил В.Кирилич агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, в течение всего периода отправки украинских туристов с ними в гостиницах и аэропорту Монастир (Тунис) с целью координации действий находится консул украинского посольства и почетный консул Украины в г.Сус.

"Благодаря усилиям посольства был решен также важный вопрос относительно дозаправки украинских самолетов в Тунисе", - сообщил В.Кирилич.

Как сообщалось, несколько суток сотни украинских туристов не могли вылететь из Туниса и ряда других стран в Украину.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что компании, по вине которых украинские туристы не смогли вовремя вылететь из ряда стран, должны понести соответствующее наказание.

Теги: #тунис #вылет #туристы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава Мининфраструктуры заявил о возвращении всех "застрявших" туристов в Украину

Из Албании вылетел самолет с украинскими туристами, которые ожидали возвращения на родину

В Тунисе остаются еще 850 украинцев, готовится 4 рейса

Климкин: Вызвавшие туристический коллапс компании должны понести ответственность

Из Туниса вылетел первый самолет с застрявшими украинскими туристами

Авиакомпания "Браво" за свой счет доставит из Туниса 850 украинских туристов

Омелян хочет, чтобы туроператором "Oasis Travel" занялась прокуратура

На Закарпатье спасатели помогли детям и взрослым из палаточного городка спустится в село

Власти Гоа будут штрафовать за ночные купания и распитие алкоголя на пляжах

В горной реке в Грузии утонули четыре туриста, предположительно, из Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕСПЧ присудил трем россиянам свыше 5 тыс. евро в качестве компенсации за отказ РФ от выплат по облигациям времен СССР

В Минске задержали белорусского оппозиционера Статкевича

Иностранная туристка умерла от отравления угарным газом во Львове

Порошенко задекларировал более 1 млн грн процентов в МИБ

В среду в Украине заметно потеплеет, небольшой дожди пройдет только на севере страны

СБУ блокировала масштабный импорт контрафактных пестицидов из одной из стран Дальнего Востока

Режиссер Сенцов стал лауреатом премии Ukrainian ID Award

Муженко о присвоении российским полкам названий украинских городов: Это четкий сигнал, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме

В Золотое-4 направляется гуманитарная и соцпомощь, начато решение индивидуальных запросов местных жителей – ООС

Прокуратура задержала руководителей "Днепропетровского облавтодора" и ГАК "Автомобильные дороги Украины"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА