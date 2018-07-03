Из Туниса вылетели более 900 украинских туристов, сообщили в МИД Украины

Из Туниса в течение трех дней вылетели более 900 украинских туристов, ожидавших возвращения на родину, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"По состоянию на 11:43 по киевскому времени была завершена отправка украинских туристов на родину. Всего авиакопаниями Fun Air и Anda Air по заказу Bravo Airways 30 июня, 2 и 3 июля с.г. осуществлено 6 авиарейсов, которые обеспечили возвращение 994 наших соотечественников в Украину", - сообщил В.Кирилич агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, в течение всего периода отправки украинских туристов с ними в гостиницах и аэропорту Монастир (Тунис) с целью координации действий находится консул украинского посольства и почетный консул Украины в г.Сус.

"Благодаря усилиям посольства был решен также важный вопрос относительно дозаправки украинских самолетов в Тунисе", - сообщил В.Кирилич.

Как сообщалось, несколько суток сотни украинских туристов не могли вылететь из Туниса и ряда других стран в Украину.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что компании, по вине которых украинские туристы не смогли вовремя вылететь из ряда стран, должны понести соответствующее наказание.