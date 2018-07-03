События

13:09 03.07.2018

Иностранная туристка умерла от отравления угарным газом во Львове

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Иностранная туристка умерла от отравления угарным газом во Львове

Во Львове в результате отравления угарным газом умерла 22-летняя иностранная туристка, еще один иностранец попал в больницу.

Как сообщает во вторник Национальная полиция во Львовской области, накануне, 2 июля, около 15:00 на оперативную линию "102" поступило сообщение о том, что в одной из квартир на ул.Клепаровской умерла 22-летняя иностранка, которая приехала во Львов с туристической целью. "Тело девушки было обнаружено в ванной комнате", - говорится в сообщении полиции во вторник.

Также в квартире правоохранители обнаружили знакомого умершей - 21-летнего иностранца, с которым они вместе снимали квартиру. Его госпитализировали в больницу с диагнозом "отравление угарным газом".

По информации полиции, телесных повреждений на теле девушки не обнаружено. Как предварительно установили медики, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Назначен ряд экспертиз для установления причины смерти девушки.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Теги: #львов #угарный_газ #отравление #туристка
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