События

12:29 03.07.2018

В среду в Украине заметно потеплеет, небольшой дожди пройдет только на севере страны

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В среду в Украине заметно потеплеет, небольшой дожди пройдет только на севере страны

 В ближайшие сутки, 4 июля, прохладный воздух, охвативший большую часть территории Украины, в дневное время начнет прогреваться и температура повысится, сообщает Укргидрометцентр.

Погоду в среду будет определять поле повышенного, лишь на севере - пониженного атмосферного давления. Без осадков, только днем в северных областях местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°; днем 20-25°, в южных, Донецкой, Луганской областях и на Закарпатье до 28°; в Карпатах ночью 7-12, днем 14-19°.

В Киеве ночью - без осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 34,4 градусов тепла в 1938 году, а самая низкая - ночью на отметке 8,8 градусов выше ноля в 1892 году.

В четверг, 5 июля, в Украине - без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°, в северных областях 20-25°; в южной части ночью 14-19°, днем 27-30°.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

3 июля в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 20-26°; в Днепре возле Киева 20°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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