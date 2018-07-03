События

12:18 03.07.2018

СБУ блокировала масштабный импорт контрафактных пестицидов из одной из стран Дальнего Востока

1 мин читать
СБУ блокировала масштабный импорт контрафактных пестицидов из одной из стран Дальнего Востока

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили незаконную схему ввоза в Украину пестицидов из стран Дальнего Востока и их реализацию под видом европейских брендов.

"Оперативники спецслужбы установили, что коммерсанты заказывали продукцию в одной из стран Дальнего Востока и реализовывали в Украине под видом европейских брендов. Противоправный механизм действовал в течение 2017-2018 годов, контрафакт ввозился через морские порты", - сообщает пресс-центр СБУ во вторник.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины ( злоупотребление властью или служебным положением), правоохранители провели следственные действия в Киевской и Винницкой областях в помещениях региональных таможен, Министерства экологии и природных ресурсов, офисных и складских помещениях коммерческих структур.

"Была изъята документация, которая подтверждает ввоз контрафактной продукции. Сотрудники СБУ обнаружили на складах примерно 150 тонн контрафактных пестицидов на сумму почти 18 млн грн, которые были ввезены в Украину без надлежащих разрешительных документов", - сказано в сообщении.

Во время досудебного следствия проверяется возможная причастность чиновников к организации противоправного механизма и нанесения вреда здоровью населения и окружающей среде из-за использования ранее ввезенных пестицидов.

Теги: #сбу #пестициды #контрабанда
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

СБУ блокировала на Винничине возмещение почти 30млн грн налогов предприятию, которое финансирует "ЛНР"

Украинец пытался незаконно вывезти в РФ кортик и более 130 банкнот 1917-1922 годов выпуска

Агрессор использует кибератаки как один из инструментов геополитического влияния

В Киеве СБУ не допустила инспирированную из РФ провокацию против крымскотатарского народа

СБУ предотвратила в Херсоне заказное убийство бизнесмена

СБУ задержала двух жителей Днепропетровской области, призывавших в соцсетях к массовым беспорядкам в День Конституции

Чиновник Одесской таможни наладил механизм пропуска в Украину авто с иностранной регистрацией по тарифу $50 за штуку

СБУ в Одессе блокировала канал контрабанды психотропных веществ в страну из одной из стран Европы

Грицак: Большинство людей из "списка 47" под круглосуточной охраной

СБУ совместно с другими структурами вернули или нашли 3224 пленника на Донбассе – Грицак

ПОСЛЕДНЕЕ

В среду в Украине заметно потеплеет, небольшой дожди пройдет только на севере страны

Режиссер Сенцов стал лауреатом премии Ukrainian ID Award

Муженко о присвоении российским полкам названий украинских городов: Это четкий сигнал, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме

В Золотое-4 направляется гуманитарная и соцпомощь, начато решение индивидуальных запросов местных жителей – ООС

Прокуратура задержала руководителей "Днепропетровского облавтодора" и ГАК "Автомобильные дороги Украины"

В Москве подали заявку на шествие и митинг 18 июля против пенсионной реформы

Часть Индии и Пакистана оказались затоплены из-за муссонных дождей

Южная Корея и КНДР обменялись списками для проведения встречи родственников

Полиция в Киеве задержала преступника, ранее сбежавшего из зала Миргородского райсуда

Из Албании вылетел самолет с украинскими туристами, которые ожидали возвращения на родину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА