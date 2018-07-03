Муженко о присвоении российским полкам названий украинских городов: Это четкий сигнал, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко расценивает присвоение трем полкам в РФ названий украинских городов как озвучивание претензий на территорию Украины с российской стороны и намерение не останавливаться на временно оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Относительно присвоения так называемых почетных наименований частям российской армии… Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - красть чужую историю и славу. Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия нет никакого отношения", - написал В.Муженко на своей странице в соцсети Facebook.

"Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины", - добавил он.

При этом главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что украинское войско "имеет собственные военно-исторические традиции и действия России никоим образом на нас не влияют".

"Традиции современной российской армии - это странная смесь российско-имперских и советских мифов. Для Вооруженных сил Украины осознанием этого стал 2014-м, когда каждый из нас сделал свой выбор", - резюмировал В.Муженко.

Три российских полка теперь содержат название украинских городов, а именно Львова, Житомира и Нежина.

Ранее, 30 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований целому ряду частей российской армии, в том числе имен украинских городов Львов, Житомир и Нежин. Таким образом, шестой танковый полк российской армии теперь носит почетное наименование гвардейский Львовский, 68-й танковый полк - гвардейский Житомирско-Берлинский, 163-й танковый полк - гвардейский Нежинский.

Как объясняется в указах, почетные наименования присвоены различным частям "с целью сохранения славных военных исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Родине и верности воинскому долгу". Также отмечается, что названия украинских городов включены в почетные наименования полков в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Второй мировой войны.

Кроме того, ряду частей российской армии были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия городов Беларуси - Витебска, Кобрина, Слонима, а также название столицы Польши.