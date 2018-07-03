События

11:13 03.07.2018

В Золотое-4 направляется гуманитарная и соцпомощь, начато решение индивидуальных запросов местных жителей – ООС

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В Золотое-4 направляется гуманитарная и соцпомощь, начато решение индивидуальных запросов местных жителей – ООС

Украинские военнослужащие из состава объединенных сил (ООС) укрепляют позиции возле недавно взятого под контроль н.п. Золотое-4 в Попаснянском районе Луганской области, началась обработка индивидуальных запросов местных жителей.

Как сообщает пресс-центр ООС во вторник на странице в соцсети Фейсбук, военнослужащие отдельной механизированной бригады из состава ООС развивают и усовершенствуют оборонные позиции на направлении Попасная – Первомайское, которые были обустроены здесь украинскими подразделениями ранее, создавая "новые опорные пункты и другие элементы боевого порядка, которые в дальнейшем составят полноценную полосу обеспечения".

"Также были взяты под контроль дороги, по которым ранее могли перемещаться диверсионно-разведывательные группы и контрабанда. Уже сейчас такие действия невозможны", - сказано в сообщении.

"Для населения Золотого-4 направляется гуманитарная и социальная помощь, начато решение индивидуальных запросов их жителей", - проинформировали в ООС.

Как сообщалось, 2 июля в пресс- центре ООС подтвердили, что населенный пункт Золотое-4 в Попаснянском районе Луганской области перешел под контроль объединенных сил. Минские договоренности при этом украинские военные не нарушили.

Теги: #оос #гумпомощь #золотое #луганская_область
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