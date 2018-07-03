Прокуратура задержала руководителей "Днепропетровского облавтодора" и ГАК "Автомобильные дороги Украины"

Прокуратура Днепропетровской области задержала руководителей ДП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", которые в 2016-17 годах завышали показатели в актах выполненных работ по строительству и ремонту дорог, чем нанесли почти 4 млн грн ущерба бюджету Украины, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В настоящее время следствием задокументировано семь эпизодов преступной деятельности указанной группы. Наиболее показательным является подписание акта выполненных работ на сумму более 1 млн грн, хотя установлено, что работы вообще не выполнялись, а только зафиксированы "на бумаге", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам генпрокурора, в настоящее время задержанным избрана мера пресечения в виде содержании под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

"Если кто-то думал, что мы шутим и воровать на строительстве дорог можно, - то НЕТ!" – прокомментировал это сообщение министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.