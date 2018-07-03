События

10:24 03.07.2018

Полиция в Киеве задержала преступника, ранее сбежавшего из зала Миргородского райсуда

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Полиция в Киеве задержала преступника, ранее сбежавшего из зала Миргородского райсуда

В Киеве полиция задержала осужденного Виталия Суржана, который ранее сбежал из зала Миргородского районного суда Полтавской области.

"Сейчас его доставили в спецучреждение. Он сбежал из зала, предварительно заручившись поддержкой своей подруги и конвоира. Соучастники побега задержаны и находятся под стражей". – сообщает Министерство внутренних дел Украины на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, 27 июня 2018 года полиция Полтавской области объявила в розыск Виталия Суржана, сбежавшего из зала Миргородского районного суда. В Полтавской области был введен оперативный план.

По информации полиции, разыскиваемый - 40-летний Виталий Суржан, осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ст.257 (бандитизм), ст.187 (разбой), ст.289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #побег #полиция #арест #осужденный
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