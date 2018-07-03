События

08:09 03.07.2018

Британская полиция заявила о прорыве в деле расследования покушения на Скрипалей

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Британская полиция заявила о прорыве в деле расследования покушения на Скрипалей

Британская полиция добилась значительных успехов в деле поиска человека, который в марте совершил покушение на убийство бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлию в Солсбери, сообщила газета Sun.

"Полицейские, занимающиеся антитеррором, и их агентура потратили недели, охотясь за киллером, вооруженным нервнопаралитическим веществом "Новичок". Его мишенью были российский двойной агент Скрипаль и его дочь Юлия. И сейчас они (полицейские - ИФ) убеждены, что достигли большого прорыва в этом области", - пишет издание.

По данным газеты, ссылающейся на собственные источники в полиции, на Скрипалей покушались два человека, которые покинули Лондон через сутки после "попытки покушения, совершенного от имени Кремля".

Британская полиция намерена "сфокусировать внимание на поиске, как минимум, двух подозреваемых, которые почти наверняка имеют тесные связи с Россией", и привлечь их к ответственности, отмечается в публикации.

Вместе с тем, как пишет Sun, добиться этого будет сложно, поскольку в настоящее время они находятся в России.

Теги: #покушение #великобритания #скрипали #прорыв
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