В Киеве арестовали группу квартирных воров

Сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры задержали группу квартирных воров, которые орудовали на территории города Киева.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, злоумышленники проникли в квартиру по адресу ул. Кирилловская, используя специально заготовленные средства для отпирания замков, откуда похитили золотые изделия и денежные средства на общую сумму более 11 тыс. гривен.

"По результатам комплекса следственно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить и задержать воров. Ими оказались четверо местных жителей, трое из которых уже были неоднократно судимы за совершение имущественных преступлений. Один из задержанных в настоящее время находится под следствием в Голосеевском УП ГУНП в г.Киеве за совершение аналогичного преступления", - говорится в сообщении.

По результатам расследования фигурантам преступной группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренных ч.3 ст.185 УК Украины и трем из них Шевченковским районным судом Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения последнем фигуранту.

Досудебное расследование продолжается. Проверяется причастность участников преступной группы к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.