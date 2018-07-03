События

08:05 03.07.2018

За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, без потерь

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За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики 21 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины преимущественно с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, без пострадавших, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Российские оккупационные войска, пренебрегая решением Трехсторонней контактной группы по установлению так называемого "хлебного перемирия", продолжали активность практически по всей линии соприкосновения. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Запрещенного минскими договоренностями оружие не использовалась", - говорится в сводке штаба, опубликованной на странице пресс-центра ООС в Фейсбуке во вторник утром.

В штабе подчеркнули, что подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага.

Вместе с тем, военнослужащие Объединенных сил, которые непосредственно ведут оборонительные бои на переднем крае имеют право открывать огонь по решению того командира подразделения (от наблюдательного поста взвода и выше), по которому противник применяет оружие или осуществляет наступление. Все решения по адекватному ответу принимаются на месте.

На Луганском направлении было неспокойно в районе населенных пунктов Крымское и Причепиловка, где боевики применяли автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

За прошедшие сутки противник также проявил себя в районе Светлодарской дуги. Там позиции ВСУ обстреливались из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Луганское и Новозвановка. Также враг совершил обстрел новых позиций, занимает рота глубинной разведки из состава Объединенных сил, на восточной окраине Золотое-4, получив адекватный ответ, обстрел был прекращен.

"Наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один наш защитник получил ранения", - отметили в штабе.

На Донецком направлении боевики обстремяли защитников Песков из противотанковых гранатометов.

На Мариупольском направлении наблюдалась наибольшее количество провокаций в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово, Широкино, Павлополь, Чермалык и Лебединский. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь.

По уточненным данным украинской разведки, двое боевиков российских оккупационных войск получили ранения.

Несмотря на объявленное перемирие боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток три раза открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, что на Луганском направлении, и в районе населенных пунктов Водяное и Широкино, что на Мариупольском направлении.

 

Теги: #оос #сводка
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