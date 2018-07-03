Если РФ хочет включить Вышинского в списки на обмен, украинская стороны готова рассмотреть соответствующие предложения

Фамилия главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского отсутствует в списке лиц, которых Украина готова отдать взамен на освобождение удерживаемых там украинцев, поскольку о его выдаче не просила российская сторона, отметила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Фамилия Вышинского никогда не звучала ни в Минске, ни в каких-либо других форматах – нигде. Если Российская Федерация мечтает получить себе своего пропагандиста с тремя орденами за взятие Крыма, она должна сделать соответствующее предложение украинской стороне. И мы с радостью его рассмотрим", - сказала она в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник вечером.

"В этот список 23 мы включили тех граждан, которых так называемые ОРДО и ОРЛО постоянно включают в свои списки с требованием передать их боевикам. Но это граждане России. Мы же не можем передавать их боевикам, это не соответствует нашим международным обязательствам", - сказала И.Геращенко.

Как сообщалось, 2 июля И.Геращенко озвучила имена и фамилии 23 осужденных или арестованных в Украине граждан Российской Федерации, которых Киев готов передать Москве для освобождения украинских политзаключенных в России и на оккупированном Донбассе.

1 июня главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в ходе заседания Апелляционного суда Херсонской области по обжалованию избрания ему меры пресечения заявил о выходе из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за помощью в освобождении.

"4 июня мы уже планируем подать заявление в письменном виде в Администрацию президента Украины", - уточнил его адвокат Андрей Доманский.

Правоохранители 15 мая 2018 года задержали в Киеве руководителя "РИА Новости Украина" К.Вышинского. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. 16 мая его привезли в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал К.Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест К.Вышинского.

1 июня суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

Ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется К.Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает. Но адвокат заявил, что защита будет обжаловать избранную меру пресечения.