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01:49 03.07.2018

Если РФ хочет включить Вышинского в списки на обмен, украинская стороны готова рассмотреть соответствующие предложения

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Если РФ хочет включить Вышинского в списки на обмен, украинская стороны готова рассмотреть соответствующие предложения

Фамилия главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского отсутствует в списке лиц, которых Украина готова отдать взамен на освобождение удерживаемых там украинцев, поскольку о его выдаче не просила российская сторона, отметила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Фамилия Вышинского никогда не звучала ни в Минске, ни в каких-либо других форматах – нигде. Если Российская Федерация мечтает получить себе своего пропагандиста с тремя орденами за взятие Крыма, она должна сделать соответствующее предложение украинской стороне. И мы с радостью его рассмотрим", - сказала она в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник вечером.

"В этот список 23 мы включили тех граждан, которых так называемые ОРДО и ОРЛО постоянно включают в свои списки с требованием передать их боевикам. Но это граждане России. Мы же не можем передавать их боевикам, это не соответствует нашим международным обязательствам", - сказала И.Геращенко.

Как сообщалось, 2 июля И.Геращенко озвучила имена и фамилии 23 осужденных или арестованных в Украине граждан Российской Федерации, которых Киев готов передать Москве для освобождения украинских политзаключенных в России и на оккупированном Донбассе.

1 июня главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в ходе заседания Апелляционного суда Херсонской области по обжалованию избрания ему меры пресечения заявил о выходе из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за помощью в освобождении.

"4 июня мы уже планируем подать заявление в письменном виде в Администрацию президента Украины", - уточнил его адвокат Андрей Доманский.

Правоохранители 15 мая 2018 года задержали в Киеве руководителя "РИА Новости Украина" К.Вышинского. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. 16 мая его привезли в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал К.Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля.

21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест К.Вышинского.

1 июня суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.

Ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется К.Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает. Но адвокат заявил, что защита будет обжаловать избранную меру пресечения.

Теги: #обмен #россия #вышинский
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