Более 8 тыс. жителей Днепропетровской области с 2016 года подписали контракт с ВСУ

За последние 2,5 года контракт с Вооруженными силами Украины подписали более 8 тыс. жителей Днепропетровской области, в том числе порядка 1,2 тыс. человек пошли служить в армию 2018 году, сообщило управление взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Днепропетровской обладминистрации.

"В этом году контракт подписали 1110 солдат и сержантов, 60 - офицеров. Они получают зарплату от 7 тыс. грн. Сумма зависит от должности, звания и выслуги", - информирует управление.

За службу на передовой военные дополнительно получают 10 тыс. грн, в других районах операции объединенных сил - 4,5 тыс. грн.

"Контракт могут подписать мужчины и женщины в возрасте от 18 до 40 лет. Условия: полное среднее образование, крепкое здоровье и отсутствие судимостей", - добавили в управлении.