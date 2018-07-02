События

22:17 02.07.2018

В Тунисе остаются еще 850 украинцев, готовится 4 рейса

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В аэропорту Монастир (Тунис) остаются еще 850 украинских туристов, авиаперевозчик готовит еще 4 рейса. Об этом сообщил представитель компании Bravo Airways, передает "Украинская правда". 

По его словам, первый самолет, который 2 июля вылетел в Киев, забрал 172 пассажира.

"В Тунисе все еще остаются 850 туристов", - сказал представитель авиакомпании.

Согласно расписанию рейсов, запланированных с аэропорта Монастир, 2 июля в Украину запланировано два рейса во Львов - в 22:55 и в 23:25 часов. Вместе с этим в авиакомпании заявили, что расписание может меняться. 

Еще два рейса в Киев запланировано на 3 июля - в 7:40 и в 8:45 часов.

Как рассказал представитель Bravo Airways, компания не получила средств от туроператора Оasis, который должен оплатить перевозку туристов из Туниса (туроператор задолжал 25 млн грн). 

В то же время в Oasis отказались комментировать ситуацию. Но ранее туроператор заверил посольство Украины в Тунисе, что туристам, которые продолжили проживание в гостиницах за свой счет, в случае обращения в компанию и предъявления соответствующих счетов из гостиниц будут компенсированы расходы.

"Туристическая компания также готова рассмотреть все другие претензии украинских туристов по качеству предоставляемых /не предоставляемых услуг в соответствии с заключенными соглашениями", - сообщили в посольстве.

В Bravo Airways сообщили, что перелет туристов из Туниса в Украину будет осуществляться за счет авиаперевозчика.

Теги: #тунис #bravo_airways #туристы
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